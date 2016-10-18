Пассажиров екатеринбургских маршруток возмутил мальчик-кондуктор

18 октября 2016, 16:30

Мальчик, работающий кондуктором в одном из городских автобусных маршрутов, вызвал неоднозначную реакцию интернет-сообщества. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ребёнок старательно пересчитывал входящих людей, своевременно подходил к пассажирам и ответственно принимал оплату и выдавал сдачу.

О ситуации рассказала в соцсетях одна из пассажирок. Девушка ехала с подругой с учёбы и приготовилась оплатить проезд "Екартой", но кондуктора обнаружила, только когда мальчик сам подошёл к ней. 

Фото: социальные сети

Пользователи соцсетей отнеслись к ситуации неоднозначно, но в целом остались на стороне ребёнка (орфография сохранена):

  • "Если это в 19 автобусе, то сам его видел..пусть работает.. молодец парень".
  • "И что такого? У моего папы когда был автобус я тоже была там кондуктором. Мне было 11-12 лет. Зарабатывали как могли".
  • "Молодец. Ничего страшного не вижу. Я в детстве маме своей помогала на работе".
  • "Странно, почему к молодому кондуктору прицепились? в пятерочке школьники товар сканером пересчитывают и выкладывают, на вид им примерно лет 10-12".
  • В 42 автобусе видел пацана! Пусть зарабатывает! 

Однако, по словам специалистов, в данной ситуации необходимо разбираться предметно: по закону трудоустройство несовершеннолетних разрешено с 14 лет, а работа, связанная с финансовой и материальной ответственностью, и вовсе разрешена только с 18-летия. 

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