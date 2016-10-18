Пассажиров екатеринбургских маршруток возмутил мальчик-кондуктор

Мальчик, работающий кондуктором в одном из городских автобусных маршрутов, вызвал неоднозначную реакцию интернет-сообщества. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, ребёнок старательно пересчитывал входящих людей, своевременно подходил к пассажирам и ответственно принимал оплату и выдавал сдачу.

О ситуации рассказала в соцсетях одна из пассажирок. Девушка ехала с подругой с учёбы и приготовилась оплатить проезд "Екартой", но кондуктора обнаружила, только когда мальчик сам подошёл к ней.

Фото: социальные сети

Пользователи соцсетей отнеслись к ситуации неоднозначно, но в целом остались на стороне ребёнка (орфография сохранена):

"Если это в 19 автобусе, то сам его видел..пусть работает.. молодец парень".

"И что такого? У моего папы когда был автобус я тоже была там кондуктором. Мне было 11-12 лет. Зарабатывали как могли".

"Молодец. Ничего страшного не вижу. Я в детстве маме своей помогала на работе".

"Странно, почему к молодому кондуктору прицепились? в пятерочке школьники товар сканером пересчитывают и выкладывают, на вид им примерно лет 10-12".

В 42 автобусе видел пацана! Пусть зарабатывает!