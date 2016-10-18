Всероссийский социологический конгресс впервые пройдёт в Екатеринбурге

Впервые V Всероссийский социологический конгресс "Социология и общество: социальное неравенство и социальная справедливость" пройдёт в Уральском Федеральном округе с 19 по 22 октября, сообщает пресс-служба УрФУ.

Учёные со всей России и представители Европейской и Международной социологических ассоциаций обсудят социальное неравенство, исследования волонтёрства, миграцию, проблемы семьи.

Для студентов организуют отдельную школу молодых учёных, где о проблеме инклюзии в современном обществе расскажет президент Международной социологической ассоциации Маргарет Абрахам. Молодые исследователи услышат выступления главного редактора журнала "Социологические исследования" Жана Тощенко, президента Российского общества социологов Валерия Мансурова.

В рамках конгресса 20 октября в 13:30 в УрФУ начнёт работу аудитория-музей №314 имени российского философа, социолога и культуролога Льва Когана.