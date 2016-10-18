В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция по вопросам внешнеторговых связей Среднего Урала

18 октября 2016, 15:39

19 октября в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая тенденциям в развитии внешнеторговых отношений Свердловской области. 

Участники пресс-конференции, и.о.министра внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, первый заместитель начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут о том, как изменился характер внешнеторговых отношений на Урале в этом году и какие факторы на это повлияли, какие предприятия сегодня активно включаются во внешнеторговые отношения и как таможенные нововведения облегчают условия для участников внешнеэкономической деятельности, а также стала ли таможня чаще выявлять нелегальный ввоз товаров.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше