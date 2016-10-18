В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция по вопросам внешнеторговых связей Среднего Урала

19 октября в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (пр. Ленина, 20а, 5-й этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая тенденциям в развитии внешнеторговых отношений Свердловской области.

Участники пресс-конференции, и.о.министра внешнеэкономических связей Свердловской области Андрей Соболев, первый заместитель начальника Уральского таможенного управления Максим Чмора и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин расскажут о том, как изменился характер внешнеторговых отношений на Урале в этом году и какие факторы на это повлияли, какие предприятия сегодня активно включаются во внешнеторговые отношения и как таможенные нововведения облегчают условия для участников внешнеэкономической деятельности, а также стала ли таможня чаще выявлять нелегальный ввоз товаров.