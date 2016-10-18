Госкомпании обяжут заключать с малым бизнесом 15% своих контрактов

Долю контрактов, заключённых госкомпаниями с малым бизнесом, увеличат с сегодняшних 10% до 15 %. Такое предложение предпринимателей поддержал Президент России Владимир Путин на форуме "Деловой России".

Кроме того, глава государства, общаясь с бизнесменами, дал поручение федеральному правительству разработать комплекс мер для того, чтобы обязать крупные компании быстро расплачиваться с предприятиями среднего бизнеса за поставленные товары или оказанные услуги.

Напомним, сегодня существует норма для госкомпании, обязывающая их рассчитываться с малым бизнесом в течение 30 дней после исполнения контракта. Владимир Путин согласился с тем, что нужно продумать подобную норму и для предприятий среднего бизнеса.