Ещё четыре уральских вуза могут объединиться

Рособрнадзор полностью лишил государственной аккредитации четыре екатеринбургских вуза: Уральский финансово-юридический институт, Уральский институт бизнеса и управления, Уральский институт коммерции и права, Уральский институт экономики, управления и права.

Информация об этом на прошлой неделе появилась на сайте ведомства, где также сказано, что в случае лишения государственной аккредитации вуз может продолжать обучать студентов и выдавать дипломы не государственного, а собственного образца. К тому же учебное заведение не может гарантировать студентам отсрочку от службы в армии.

Мы обратились в каждый из этих вузов, чтобы узнать, продолжается ли там образовательная деятельность. В двух учебных заведениях — Уральском финансово-юридическом институте и Уральском институте коммерции и права - нам ответили, что образовательный процесс остановлен, часть студентов уже переведены в государственные вузы (все учебные заведения, попавшие в чёрный список, являются негосударственными). В настоящее время осуществляется перевод остальных студентов. В Уральском институте бизнеса и управления, а также в Уральском институте экономики, управления и права заявили, что учебный процесс продолжается, студенты готовятся к предстоящей сессии.

— Эти вузы лишены аккредитации, но не лишены лицензии, поэтому они имеют право продолжать подготовку специалистов по заявленным программам. Лишение аккредитации свидетельствует о том, что качество подготовки не соответствует государственным требованиям. При этом у студентов есть право выбора - остаться в этом вузе и получить диплом негосударственного образца или перевестись в другое учебное заведение. Каждый из вузов, попавших в чёрный список, предлагает несколько вариантов перевода, — прокомментировал заместитель начальника отдела профессионального образования и государственного задания министерства общего и профессионального образования Свердловской области Михаил Корягин.

В одном из вузов "ОГ" сообщили, что сейчас обсуждается вопрос о возможности объединения названных институтов с другими учебными заведениями.