В Екатеринбурге отпразднуют 75-летие Госпиталя для ветеранов войн

19 октября в 14:00 в Свердловском областном госпитале для ветеранов (улица Соболева, 25) состоится торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию со дня образования лечебного учреждения. В торжествах примет участие и.о. министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов. С юбилеем сотрудников госпиталя поздравят руководители Свердловской области и Екатеринбурга, общественные организации инвалидов и ветеранов, представители аналогичных лечебных учреждений из других субъектов Российской Федерации.

Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн – единственное в стране медицинское учреждение, образованное как эвакогоспиталь в первые месяцы Великой Отечественной войны, принимавшее на лечение тяжелораненых бойцов Красной армии.

В рамках мероприятия для журналистов будет продемонстрировано современное диагностическое оборудование, отремонтированные холлы и кабинеты, предоставлена возможность общения с руководством, сотрудниками и пациентами медицинского учреждения.