Путин: "Деловая репутация вновь становится ценным активом отечественных предпринимателей"

Выступая сегодня на форуме "Деловой России", состоявшемся в Москве, Президент РФ Владимир Путин обратил особое внимание на важность деловой репутации для предпринимателей.

— Деловая репутация вновь становится ценным активом отечественных предпринимателей. Вижу в этом возрождение исторических традиций и, конечно, значимый фактор общественного уважения, доверия к бизнесу, — сказал глава государства.

Одновременно он отметил значительный вклад "Деловой России" в развитие так называемой бизнес-дипломатии, в расширение сотрудничества нашей страны с другими государствами.