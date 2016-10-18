В Екатеринбургской гордуме состоится очередное заседание

19 октября в 10:00 в зале заседаний думы состоится совместное заседание комиссий по безопасности жизнедеятельности населения, по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодёжной политикеи и по социальной защите и здравоохранению. На повестке дня итоги реализации муниципальной программы "Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" на 2014-2016 годы» в 2016 году".

В 12:45 работа городской думы продолжится совместным заседанием комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию и комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. Депутаты обсудят результаты реализации мероприятий по предотвращению образования несанкционированных свалок и их ликвидации на территории Екатеринбурга.

В 13:30 комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию обсудит внесение изменений в Решение Екатеринбургской городской думы "Об установлении и введении в действие земельного налога на территории муниципального образования "город Екатеринбург".

Трансляции заседаний не предполагается.