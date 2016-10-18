Баскетболисты "Темпа-СУМЗ-УГМК" проиграли второй матч подряд

Ревдинский "Темп-СУМЗ-УГМК" проиграл в Сургуте "Университету-Югре" со счетом 73:94.

Почти треть очков (27) хозяевам принес экс игрок "Урала" Никола Лепоевич. У ревдинцев самыми тезультативными стали Сергей Караулов (15), Антон Бревнов (13), Иван Павлов (12) и Антон Глазунов (11).

В трёх сыгранных матчах регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольноц суперлиги у ревдинской команды всего одна победа.