"Автомобилилист" проиграл четвёртый матч подряд

Екатеринбурский хоккейный клуб "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду крупно проиграл ярославскому "Локомотиву" со счётом 3:6 (1:2, 1:1, 1:3).

Счёт открыл Александр Торченюк - 1:0 (08.00). Также шайбы забросили: Максим Тальбо - 1:1 (10.06), Брэндон Козун - 1:2 (17.44), Ян Бухтеле - 2:2 (21.44), Сергей Чистов - 2:3 (25.58), Андрей Локтионов - 2:4 и 2:5 (46.47, 52:28), Рок Тичар - 3:5 (57.32) и Б.Козун - 3:6 (59.07)

"Автомобилист" не выигрывает уже четыре матча подряд.

Следующий матч "шофёры" проведут 20 октября на домашней арене против столичного "Динамо".