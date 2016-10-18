"Грифоны" крупно выиграли в Москве

18 октября 2016, 22:14

Екатеринбургский "Урал" в матче регулярного чемпионата первого дивизиона мужской баскетбольной суперлиги обыграли в гостях московский клуб МБА 90:73.

Самыми результативными в составе "грифонов" стали Максим Ткаченко (19 очков) и Андрей Куземкин (13).

"Урал" одержал три победы в трёх матчах регулярного чемпионата и находится в группе лидеров турнира.

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