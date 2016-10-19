В Николо-Павловском ГАЗель сбила троих пешеходов

В среду, 19 октября, в селе Николо-Павловском произошло очередное трагическое ДТП, на этот раз - с участием пешеходов. По информации ГИБДД, водитель совершил наезд на людей, переходивших дорогу на нерегулируемом переходе. Один человек погиб.

- Сегодня, в 08:25 в Николо-Павловском на улице Лен­ина, 103, по предварит­ельным данным водител­ь грузовой ГАЗели на ­нерегулируемом пешехо­дном переходе допусти­л наезд на 3 пешеходо­в, - сообщили в УГИБДД. - В результате ДТП 1­ пешеход погиб, ещё 2­ получили травмы

Всё остальные обстоятельства происшествия сотрудники полиц­ии устанавливают а месте ДТП.

Отметим, село Николо-Павловское уже второй раз за последние четыре дня становится местом трагических аварий - в минувшее воскресенье там при столкновении с жилым домом погибли сразу пять человек.