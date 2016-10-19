Путин назначил новых судей на Среднем Урале

Президент России Владимир Путин назначил на Среднем Урале шестерых новых судей. Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Как сообщается в документе, Путин назначил на шестилетний срок полномочий следующих уральцев:

Председателем Серовского районного суда Юлию Шкаленко

Судьями Свердловского областного суда Наталию Майорову и Светлану Сорокину

и Судьёй Алапаевского городского суда Татьяну Мелкозёрову

Судьёй Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Надежду Гребенщикову

Судьёй Новоуральского городского суда Марию Шардакову.

Что известно о новых судьях. Как сообщает квалификационная коллегия судей Свердловской области, Юлия Шкаленко окончила Гуманитарный университет и до назначения на должность трудилась судьёй Серовского районного суда. Наталия Майорова и Светлана Сорокина являются выпускницами Уральской государственной юридической академии и ранее работали в Первоуральском городском суде.

Татьяна Мелкозёрова окончила Уральскую государственную юридическую академию и начинала карьеру в качестве помощника Алапаевского городского прокурора. С 2008 года она трудилась заместителем Алапаевского городского прокурора прокуратуры Свердловской области. Надежда Гребенщикова получила высшее юридическое образование в Гуманитарном университете, три года трудилась в кредитных учреждениях, с 2006 года работает в судах. До назначения на должность Надежда Гребенщикова трудилась помощником судьи Свердловского областного суда.

Мария Шардакова окончила Гуманитарный университет. С сентября 2008 года она трудилась секретарем отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Свердловского областного суда, затем — помощником судьи Свердловского областного суда.