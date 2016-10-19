Стартовали конкурсы по формированию нового состава Облизбиркома

На Среднем Урале объявлены конкурсы по формированию нового состава Избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, по российскому и регионального законодательству половину состава Облизбиркома предлагает губернатор, а вторую половину — Законодательное собрание региона. Поэтому практически одновременно объявляются два конкурса.

Своих выдвиженцев в Избирком Свердловской области могут предлагать политические партии, различные общественные объединения, представительные органы муниципалитетов Среднего Урала, Облизбирком предыдущего состава и Центральная избирательная комиссия РФ.

На интернет-портале правовой информации Свердловской области размещено извещение об объявлении такого конкурса губернатором. Согласно этому документу предложения по выдвижению кандидатур будут приниматься в администрации губернатора с 19 октября по 17 ноября 2016 года.

Там же опубликовано такое же извещение от Законодательного собрания Свердловской области. В региональном парламенте предложение по кандидатам в члены Облизбиркома будут приниматься с 18 октября по 18 ноября 2016 года. Заседание регионального парламента, на котором состоится назначение новых членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса намечено на 6 декабря 2016 года.