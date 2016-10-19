Екатеринбург обзаведётся ливневой канализацией к ЧМ-2018

Открытый конкурс на разработку схемы водоотведения дождевой канализации объявила администрация Екатеринбурга. Соответствующее извещение размещено на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта схемы водоотведения дождевой канализации муниципального образования "город Екатеринбург" объявлена в размере 6 млн рублей. Срок подачи заявок - до 10 часов 8 ноября. Срок окончания работ - 27 апреля 2017 года. Аванс по договору не предусмотрен.

Электронная модель системы водоотведения дождевых стоков должна быть предоставлена заказчику до 20 декабря 2017 года.

Таким образом, администрация Екатеринбурга успевает подать заявку на софинансирование работ в вышестоящие бюджеты и выполнить работы до начала чемпионата мира по футболу.

Напомним, некачественная ливневая канализация и отсутствие её в зонах новой жилой застройки регулярно портит жизнь екатеринбуржцам. Лужи и провалы появляются, в том числе, на главном гостевом маршруте города.