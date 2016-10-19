Летняя резина стала причиной наезда на пешеходов в Николо-Павловском

Одной из главных причин трагического ДТП в Николо-Павловском в среду, 19 октября, стала летняя резина на автомобиле ГАЗель. В управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали подробности наезда автомашины на пешеходов на улице Ленина, в результате чего погиб один человек и ещё двое, в том числе ребёнок, серьёзно пострадали.

- Водитель автомашины ГАЗ 2790, перевозившей хлеб, в 7:40 при подъезде к нерегулируемому пешеходном у переходу в районе дома №103 по улице Ленина, увидел, что впереди идущий автомобиль остановился, чтобы пропустить пешеходов, - рассказали в ГИБДД. - Поняв, что автомобиль несмотря на торможение не останавливается, водитель решил избежать столкновения и вывернул руль вправо. В результате под колёсами оказались три человека, которые находились у края перехода, практически на обочине.

На месте погиб 54-летний мужчина. 59-летняя пенсионерка и 6-летний ребёнок доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как установлено инспекторами ГИБДД, на автомашине были установлены летние покрышки, вследствие чего водитель не смог затормозить перед неожиданно возникшим препятствием.

Отметим, село Николо-Павловское уже второй раз за последние четыре дня становится местом трагических аварий - в минувшее воскресенье там при столкновении с жилым домом погибли сразу пять человек.