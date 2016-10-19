Ревдинские приставы отправляют должников копать могилы

В Ревде придумали, где и как будут отрабатывать граждане назначенные судом обязательные работы. Как сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, наказанные в административном порядке граждане отправляются копать могилы и благоустраивать городское кладбище.

- Каждый рабочий день граждане в течение нескольких часов занимаются благоустройством территории кладбища: расчищают дорожки, убирают мусор, красят оградки и роют могилы, - рассказали в пресс-службе УФССП. - Такой вид работы по согласованию со службой судебных приставов был определён администрацией городского округа Ревды. Надлежащее исполнение гражданами обязательных работ контролируют судебные приставы.

По информации пресс-службы, количество часов у наказуемых варьируется от двадцати до ста, но многим это наказание назначено повторно. В основном на кладбище ревдинцы рискуют попасть за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, управление транспортными средством водителем, лишённым прав, неуплата назначенных штрафов и другие виды уклонения от административного наказания.

В общей сложности 21 административно-осужденный проведёт на кладбище 1820 часов.