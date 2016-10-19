Сведловские больницы сверх плана получат 816 млн рублей

Правительство Свердловской области утвердило для внесения в региональный парламент законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медстрахования (ТФОМС) Свердловской области на 2016 год, согласно которому уральские больницы дополнительно получат 816 млн рублей.

По словам директора ТФОМСа Свердловской области Валерия Шелякина, 475 млн рублей поступили из Федерального фонда ОМС, а 341 млн рублей — из регионального бюджета.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, федеральные деньги пойдут в лечебные учреждения Среднего Урала, имеющие федеральный статус. А областные средства по поручению губернатора Евгения Куйвашева направят на поддержку поликлиник и скорой медпомощи.