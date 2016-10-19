Два уральских врача попали в число 500 лучших терапевтов России

Два врача из Свердловской области попали в первый рейтинг 500 лучших терапевтов России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Во вторник, 18 октября, в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс" прошла презентация первого независимого "Рейтинга терапевтов России". В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец и министр здравоохранения России Вероника Скворцова, специалисты Минздрава, Фонда обязательного медицинского страхования, эксперты и представители российских регионов. Как отметила Ольга Голодец, новый рейтинг — прорывное исследование, поскольку он затрагивает участки, на которых специалисты обслуживают более 80 млн человек.

—Лучшие терапевтические практики станут основой качественного обслуживания населения. Мы формируем качественное здравоохранение, и это серьёзная ступень к его достижению, — сказала Голодец.

Вероника Скворцова пояснила, что рейтинг основан на таких показателях, как смертность, число пройденных диспансеризаций, госпитализаций и вызовов скорой помощи.

В рейтинг вошли врачи общей практики и участковые терапевты, работающие в государственных и муниципальных медучреждениях. При составлении документа эксперты обработали данные по 46 665 терапевтам, из которых включили в рейтинг 37 607 человек. Так, в пятёрку лучших терапевтов России попали врачи и городской поликлиники №14 Барнаула.

В топ-500 вошли два врача из Свердловской области — терапевт ГБУЗ СО "Верхнепышминская ЦГБ им. П.Д. Бородина" Надежда Чернавских и специалист МАУ "ЦГКБ №24" Екатеринбурга Татьяна Овсянникова. Они заняли в рейтинге соответственно 424-е и 425-е места.

Надежда Чернавских трудится терапевтом с 1975 года. Она окончила Свердловское областное медицинское училище и Свердловский государственный медицинский институт. Татьяна Овсянникова имеет стаж работы 36 лет и обслуживает на своём участке 4 068 человек.