В Свердловской филармонии пройдут "Русские сезоны"

19 октября 2016, 11:12

21 октября. 18:30. В Свердловской государственной академической филармонии пройдут "Русские сезоны".

В Свердловской филармонии состоится концерт с участием пианиста Юрия Фаворина, который проходит при поддержке Министерства культуры Российский Федерации и является частью федеральной программы "Звезды XXI века".

В исполнении Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса прозвучит музыка Стравинского и Прокофьева. Юрий Фаворин присоединится к оркестру в прокофьевской части программы.

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