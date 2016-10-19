В Свердловской филармонии пройдут "Русские сезоны"

21 октября. 18:30. В Свердловской государственной академической филармонии пройдут "Русские сезоны".

В Свердловской филармонии состоится концерт с участием пианиста Юрия Фаворина, который проходит при поддержке Министерства культуры Российский Федерации и является частью федеральной программы "Звезды XXI века".

В исполнении Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса прозвучит музыка Стравинского и Прокофьева. Юрий Фаворин присоединится к оркестру в прокофьевской части программы.