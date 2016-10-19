В Свердловской филармонии пройдут "Русские сезоны"
19 октября 2016, 11:12
21 октября. 18:30. В Свердловской государственной академической филармонии пройдут "Русские сезоны".
В Свердловской филармонии состоится концерт с участием пианиста Юрия Фаворина, который проходит при поддержке Министерства культуры Российский Федерации и является частью федеральной программы "Звезды XXI века".
В исполнении Уральского филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса прозвучит музыка Стравинского и Прокофьева. Юрий Фаворин присоединится к оркестру в прокофьевской части программы.
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