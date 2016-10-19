В Екатеринбурге состоится турнир по профессиональному боксу "Ратиборец"

19 октября 2016, 11:24

29 октября. 18:00. В Екатеринбурге пройдут девять боёв с участием мировых звёзд и начинающих уральских спортсменов в рамках турнира по профессиональному боксу "Ратиборец".

Главным событием вечера станет рейтинговый бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксёрской организации) в полутяжёлом весе. Побороться за вакантный статус на ринг выйдет перспективный и не имеющий поражений российский боксёр-профессионал, действующий чемпион США по версии WBC-USNBC, временный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол. Его соперником станет чемпион Африки по версии UBO и обладатель титула чемпиона Танзании Абдалла Пазивапази.

Турнир пройдёт по адресу: улица Ильича, 67 а, СОК Арена.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше