В Екатеринбурге состоится турнир по профессиональному боксу "Ратиборец"

29 октября. 18:00. В Екатеринбурге пройдут девять боёв с участием мировых звёзд и начинающих уральских спортсменов в рамках турнира по профессиональному боксу "Ратиборец".

Главным событием вечера станет рейтинговый бой за титул чемпиона мира по версии WBA (Всемирной боксёрской организации) в полутяжёлом весе. Побороться за вакантный статус на ринг выйдет перспективный и не имеющий поражений российский боксёр-профессионал, действующий чемпион США по версии WBC-USNBC, временный чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол. Его соперником станет чемпион Африки по версии UBO и обладатель титула чемпиона Танзании Абдалла Пазивапази.

Турнир пройдёт по адресу: улица Ильича, 67 а, СОК Арена.