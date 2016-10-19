Минтруд РФ намерен заморозить размер маткапитала до 2020 года

Министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о подготовке законопроекта, предполагающего приостановку до начала 2020 года ежегодной индексации материнского капитала. Об это пишет "РГ".

Напомним, на сегодняшний день размер федерального материнского капитала, выплачиваемого в нашей стране с 2007 года, составляет 453 тыс. рублей. До сих пор эту сумму регулярно индексировали в соответствии с инфляцией.

Однако теперь эксперты из Минтруда РФ предложили отказаться от ежегодного пересчёта размера маткапитала. Свою позицию они обосновали тем, что материнский капитал, в отличие от других социальных пособий, не является ежемесячной выплатой. Граждане не используют его для оплаты текущих расходов по приобретению различных товаров и услуг.