Обзор криминальной хроники среды, 19 октября

19 октября 2016, 18:14 / Общество

Директор верхотурского детсада заплатит штраф за махинации с премиями. Штраф 120 тысяч рублей заплатит бывшая заведующая детским садом №25 Верхотурья Елена Журавлёва, в течение полутора лет незаконно выписывавшая сотрудникам завышенные премии, а потом забиравшая большую часть полученных денег себе. Руководитель объясняла, что премии выписывает именно для того, чтобы за счёт этого гасить наложенные на детсад штрафы со стороны контролирующих органов. Кроме того, заведующая незаконно включала себя в списки на премирование сотрудников, хотя это было только в компетенции вышестоящего руководства. В итоге общая сумма ущерба составила порядка 480 тыс. рублей. Их экс-директору также предстоит возместить.

В Екатеринбурге разыскивают обокравших алкомаркеты преступников. Полиция Екатеринбурга ведёт поиски неизвестных, которые в ночь на 28 сентября с разницей в пару часов совершили кражи из двух алкомаркетов на улицах Восточной и Мичурина. По информации УМВД по Екатеринбургу, алковоры проникали в помещения торговых залов и похищали из касс денежные средства на сумму более десяти тысяч рублей, алкоголь и иное имущество. Общий размер ущерба, причинённый потерпевшим, устанавливается. По фактам хищений возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). 

В Красноуфимском районе водитель сбил женщину и пытался скрыться. Вечером во вторник, 18 октября, неподалёку от села Юва Красноуфимского района 65-летний мужчина, управляя автомашиной ВАЗ-2107, совершил наезд на женщину-пешехода. Предварительно установлено, что 56-летняя местная жительница перебегала дорогу перед близко идущим транспортным средством. От полученных травм женщина скончалась, а водитель скрылся с места ДТП. Тем не менее в течение часа сотрудники ДПС ГИБДД смогли установить и задержать водителя-нарушителя. Даже если будет доказана вина пешехода, водителю теперь придётся отвечать за оставление места ДТП.

В Белоярском районе алкоголик убил старушку, не давшую ему денег на выпивку. Правоохранительные органы Свердловской области задержали 38-летнего ранее судимого жителя села Некрасово Белоярского района. Мужчина подозревается в убийстве 88-летней пенсионерки. Сам задержанный признался в том, что 16 октября он в пьянствовал в компании собутыльников. Когда застолье закончилось, мужчина захотел "продолжения банкета", но денег не было. Одолжиться он решил у одной из местных жительниц, но одинокая старушка отказалась давать ему на выпивку. Разозлённый выпивоха нанёс пенсионерке несколько ударов, а затем задушил пожилую женщину. После, взяв у неё дома небольшую денежную сумму, убийца отправился домой и лёг спать. Уголовное дело расследуется по статье 105 УК РФ ("Убийство").

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