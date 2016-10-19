В Екатеринбургском музее изобразительных искусств откроется выставка "Зеркало жизни. Бытовой жанр в искусстве Голландии и Фландрии XVII века"

19 октября 2016, 11:32

 21 октября. 18:00. В залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств состоится открытие выставки "Зеркало жизни. Бытовой жанр в искусстве Голландии и Фландрии XVII века". Произведения из частных собраний Москвы.

Выставка пройдёт с 22 октября по 15 декабря 2016 года.

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