Сергей Лавров поздравил екатеринбургское представительство МИД РФ с 20-летием

Представительство Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге отмечает 20-летие со дня создания. С этим юбилеем свердловчан поздравил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, поздравительная телеграмма поступила в адрес представителя этого внешнеполитического ведомства в Екатеринбурге Александра Харлова.

"Во многом благодаря вашей слаженной работе был заключён целый ряд соглашений о межрегиональном и приграничном сотрудничестве с зарубежными партнёрами, реализованы взаимовыгодные инвестиционные проекты", — говорится в телеграмме.

Напомним, решение о создании в Екатеринбурге представительства МИДа РФ руководство страны приняло в 1996 году, а сам офис был открыт через несколько месяцев — в апреле 1997 года.