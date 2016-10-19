Екатеринбургская фигуристка Юлия Липницкая пропустит Гран-при "Скейт Америка" из-за травмы

19 октября 2016, 12:11

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая из-за травмы пропустит первый этап серии гран-при "Скейт Америка" в Чикаго. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

В состав национальной сборной вошли три одиночника и четыре пары:

  • Мужчины. Екатеринбуржец Максим Ковтун и Сергей Воронов.
  • Танцы. Екатерина Боброва — Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных — Руслан Жиганшин.
  • Пары. Кристина Астахова — Алексей Рогонов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
  • Женщины. Серафима Саханович.

Турнир пройдёт в США с 21 по 23 октября. Максим Ковтун откатает короткую программу вечером 22 октября, произвольную — на следующий день.

Видео: анонс турнира "Скейт Америка"

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