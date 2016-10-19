Андрей Разин: "Раньше был кнут и пряник. Теперь только кнут"

19 октября 2016, 12:12

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел очередное поражение в чемпионате КХЛ. После матча с ярославским "Локомотивом" главный тренер "шофёров" Андрей Разин не стеснялся в выражениях.

– «Локомотив» поздравляю с победой, у них тяжёлые времена, как и у нас, - отметил Андрей Разин. - Извиняюсь перед болельщиками за счёт. Может, лучше гонять говно - извините, но это же вроде литературное слово - и выигрывать, но я считаю, что хоккей должен быть зрелищным, команда играет и бьётся, но глупые ошибки в обороне продолжаются. Мы разбирали видео, отправляли игроков в Тагил, на дополнительные тренировки, но никак. Извините, болельщики, если можете.

Также наставник "Автомобилиста" посетовал на отсутствие мотивации у некоторых игроков своей команды.

– Мы с начала чемпионата так играем, - сказал Разин. - Первый период нормально играем, во втором отработаны все действия, мы там даже ЦСКА опережали какое-то время. Но в третьем на первый план выходит мастерство и психология – при счёте 2:3 человек отдаёт пас в средней зоне, попадает в конёк своего же и не может вбросить в зону. Волна эта накатывает в третьем периоде, и как её исправить? У меня скоро день рождения. Клуб в том году подарил кожаный кнут и пряник. В этом году дали только кнут. Это не камушек в огород начальству. Я бил кнутом на предсезонке, в начале сезона, сейчас уже не поможет. До поры до времени одни методы действуют, и некоторых хоккеистов сложно заставить выполнять игровые действия. У Тичара в прошлой игре тринадцать потерь, я бы его отправил в Тагил, но у нас нет скамейки, нет пряника. Кивисте, Голышева я мог отправлять в Тагил – они другими игроками приезжали. У ЦСКА восемь потерь у команды за игру, у нас тринадцать потерь у одного игрока. Я его бил кнутом, не помогает, он поехал на квалификацию Олимпиады и приехал героем Словении.

И тут же наглядно проиллюстрировал, что, в его понимании, "пряник".

– Мы, находясь на десятом месте, приезжаем в Магнитогорск к обладателю Кубка Гагарина, к команде, которая девять игр не проигрывала дома, и у них тренер заходит и говорит: «Ребята, сегодня двойная!». Вот это пряник. Мы стимулируем, как можем. Вы видели клип последний на "кубе" (на экранах в "Уральце". - Прим. "ОГ")? Это мы с тренерским штабом сделали, он нам на одну игру помог, и всё, - заключил Андрей Разин.

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