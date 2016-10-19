Уральские школьники дали старт кораблю "Союз"

В среду, 19 октября, с космодрома Байконур в Казахстане стартовал пилотируемый космический корабль "Союз МС-02", который должен доставить на МКС сменный российско-американский экипаж и полезные грузы. В Детском центре управления полётом старт кораблю дали школьники - победители Всероссийского детского конкурса "Звёздный экипаж". В "экипаже" - школьники из Екатеринбурга, Карпинска и Магнитогорска.

Василиса Тишкова из Екатеринбурга, Николай Кригер из Карпинска, Арсений Бахольский из Магнитогорска, Нина Надирашвили из Москвы и Глеб Варламов из Владимира успешно преодолели три этапа конкурса: нарисовали космический корабль, набрали необходимое количество пользовательских голосов на сайте конкурса, создали видео-работу с описанием неведомой планеты и прошли устное собеседование. Всего во всероссийском конкурсе конкурсе к 55-летию первого полёта человека в космос приняли участие свыше 3 тысяч детей.

Как сообщалось ранее, у экипажа стартовавшего "Союза" не совсем обычная миссия: вместо обычных 6 часов автономного полёта стыковка с орбитальной МКС произойдёт только через двое суток - 21 октября. Всё это время экипаж будет проверять работу всех систем пилотируемого корабля новой серии. Экипажу в составе командира корабля Сергея Рыжикова и двух борт-инженеров - Андрея Борисенко и американского астронавта Роберта Шейна Кимброу предстоит провести на орбите ближайшие 6 месяцев.

В момент старта ракеты-носителя поисково-спасательные службы Центрального военного округа осуществляли дежурство на оперативных аэродромах вдоль траектории старта корабля.