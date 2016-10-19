Губернатор подписал закон об изменении областного правительства

Губернатор Евгений Куйвашев подписал закон о внесении поправок в Устав Свердловской области, предполагающий изменение структуры регионального кабинета министров. Об этом сообщил департамент информполитики главы региона.

Напомним, новая структура органов исполнительной власти на Среднем Урале предусматривает, что правительство Свердловской области возглавит лично губернатор. Пост председателя регионального кабинета министров упразднён. Правительство области будет работать по стратегическим направлениям, каждое из которых возглавит заместитель губернатора. Приоритетные сферы станут курировать первые заместители губернатора. Это позволит создать управленческую структуру с единым центром принятия решений.