Поджигатель, задержанный екатеринбургской полицией, находится под домашним арестом

Задержанному накануне жителю села Патруши пока не предъявлено обвинение в поджогах автомашин. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Мужчина помещён под домашний арест.

- Ранее судимый 30-летний житель села Патруши Сысертского района Свердловской области, задержанный по подозрению в совершении поджогов 30 автомашин в Екатеринбурге и Арамиле, помещён под домашний арест, - сообщили корреспонденту "ОГ" представители городской полиции. - Обвинение пока не предъявлено, гражданин проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого.

Напомним, 15 октября правоохранительные органы объявили о задержании мужчины, который подозревается в поджогах автомашин в 2015-2016 годах. В момент задержания мужчина был пьян и объяснить мотив своего поступка не смог. Задержанный оказался ранее судимым за грабёж и кражу жителем села Патруши. Уголовное дело заведено по статье 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества").

Как ранее сообщалось, на прошлой неделе в Екатеринбурге произошло сразу несколько возгораний машин. В частности, за одну ночь в центре сгорели сразу три машины. Все пострадавшие горожане отстаивали свои интересы в "коммунальных войнах" с управляющими компаниями города. Сразу возникла версия, что машины могли быть подожжены.

Отметим, поджог автомашин как способ давления на оппонентов в коммунальных конфликтах используется в Екатеринбурге уже не в первый раз: в июле сгорел автомобиль председателя ТСЖ "Эльмашевское". Впрочем, информации о том, что удалось доказать причастность управляющих компаний и привлечь кого-либо к ответственности, нет.