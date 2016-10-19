Уральцы увидят метеорный дождь Ориониды

Екатеринбуржцы смогут наблюдать невооружённым глазом метеорный дождь Ориониды, пик которого приходится на 21 и 22 октября, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"Звездопад Ориониды образован из хвоста знаменитой кометы Галлея, её появление на небосводе за двухтысячелетнюю историю отмечалось уже более 30 раз. Дважды в год Земля пересекает орбиту этой кометы и сталкивается с роем метеорных частиц: пик обычно приходится на 5 мая и 21 — 22 октября. Ориониды лучше всего наблюдать под утро на юге над созвездием Ориона. Из-за неудачного расположения Луны можно будет увидеть только 1-2 метеора в час", - прокомментировал "ОГ" Владилен Санакоев.

Название метеорному потоку дано по созвездию охотника Ориона из древнегреческой мифологии, так как при наблюдении с Земли кажется, что сгорающие частицы вылетают из его правой поднятой руки, рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Фото: Московский планетарий