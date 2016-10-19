Львица из Кольцово пассажирским рейсом улетит в Крым

В пятницу, 21 октября, из екатеринбургского аэропорта Кольцово спасённая челябинскими зоозащитниками молодая львица Лола отправится в Крым на пассажирском самолёте.

Как пояснил "ОГ" директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин, животное полетит в специальном отсеке воздушного лайнера.

Африканскую кошку спасли от смерти сотрудники челябинского приюта диких животных и птиц фонда зоозащиты "Спаси меня". Львица ещё маленькой попала на базу отдыха под Саткой Челябинской области. База закрылась, а хозяева решили Лолу усыпить, поскольку не смогли продать животное из-за проблем с документами.

— К нам поступил сигнал с просьбой забрать животное. Мы переоборудовали собачий вольер, забрали львицу. Поскольку уральский климат не для африканской кошки, мы стали искать для неё новое место. Пришёл ответ из крымского парка "Тайган" о том, что они готовы взять нашу девочку в свой прайд, — рассказал "ОГ" руководитель фонда Карен Даллакян.

По словам собеседника, Лолу придётся отправлять через Кольцово, поскольку Челябинский аэропорт отказал помочь зоозащитникам. В крымском парке львов приёмышу предстоит прожить больше месяца на карантине, после чего её определят к молодым львам.

Фото: Челябинский приют диких животных и птиц фонда зоозащиты "Спаси меня"