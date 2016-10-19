Проектировщики "Большого Екатеринбурга" рассказали, на что потратят почти 5 миллионов рублей

В конкурсе на проведение научно-исследовательской работы "Принципы формирования Екатеринбургской агломерации" Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" обошёл конкурентов, несмотря на то, что предложил самую высокую цену - 4,9 млн рублей. В интервью "ОГ", которое выйдет в завтрашнем номере, куратор екатеринбургской агломерации, первый заместитель гендиректора института Владимир Трояновский рассказал, на что уйдёт эта сумма.

— В основном на заработную плату. В нашей группе порядка 17 специалистов. Сами можете поделить деньги на количество работников и время работы и выйдет не такая уж и крупная сумма, - прокомментировал Трояновский.

Заявки на участие в конкурсе, объявленном свердловским минстроем, также подавали Мастерская комплексного архитектурно-строительного проектирования (Москва), Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет и Уральский государственный архитектурно-художественный университет. Их запросы были скромнее — за исследования они просили от 4 до 4,5 млн рублей. Однако свердловский минстрой всё равно остановился на "Гипрогоре".

- Почему мы? Это уже вопрос к конкурсной комиссии. Надеюсь, оценили наш опыт. Ведь важно было найти институт, который занимался многими территориями и у кого есть понимание, как это делать. Поймите, книжек, где написано, как шаг за шагом выстроить агломерацию, нет. А мы тем временем реализовали 10 подобных проектов, - сообщил первый замгендиректора института.

Подробнее об этом читайте в свежем номере "Областной газеты".