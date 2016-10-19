Эффект от "Большого Екатеринбурга" свердловчане ощутят не раньше 2025 года

Об этом в интервью "ОГ" рассказал куратор свердловской агломерации, первый заместитель гендиректора Российского института градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" Владимир Трояновский.

Напомним, в августе этого года Российский институт градостроительства и инвестиционного развития "Гипрогор" выиграл тендер на разработку концепции "Большого Екатеринбурга", объявленный свердловским минстроем. Московский "Гипрогор" обошёл конкурентов, даже несмотря на то, что запросил за работу самую высокую цену - 4,9 млн рублей. На прошлой неделе сотрудники института впервые объехали все города екатеринбургской агломерации. После этого руководитель проекта со стороны градостроительного института Владимир Трояновский рассказал, когда ждать первых ощутимых результатов от реализации проекта.

— Чтобы прогнозировать процессы урбанизации, нужно заглядывать достаточно далеко. На шаге год-два ничего не видно. Думаю, что первая промежуточная точка будет в 2025 году. Следующая — 2030–2035 годы, - сообщил "ОГ" Трояновский.

До конца декабря учёным из "Гипрогора" предстоит изучить и свести в единый проект стратегические планы муниципальных образований будущего "Большого Екатеринбурга" — помимо уральской столицы туда войдут Арамиль, Берёзовский, Верхняя Пышма, Среднеуральск, Сысерть, Белоярка и Дегтярск. На каждый муниципалитет необходимо будет составить справку: на чём он специализируется, как развивается и какой вклад вносит в развитие единой территории. Затем разработчики будут думать над едиными "каркасами", которые и позволяют нескольким городам называться агломерацией.

Полную версию интервью с разработчиком концепции "Большого Екатеринбурга" читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".