Свердловские прокуроры разрушили брак

Новолялинский городской суд признал недействительным брак, заключённый между местной жительницей и гражданином иностранного государства. На том, что брак был заключён без цели создания семьи, наставала прокуратура, представители которой обратились в суд.

- Прокуратура Новолялинского района проверила соблюдение миграционного законодательства при предоставлении разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, - сообщила официальный представитель прокуратуры Марина Канатова. - Было установлено, что целью заключённого брака являлось облегчение прохождения процедур, связанных с осуществлением миграционного контроля. Иностранцу было нужно получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации, а в будущем - вступить в российское гражданство в упрощённом порядке.

На основании положений Семейного кодекса фиктивный брак был признан недействительным, а записи актов гражданского состояния - аннулированы. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.