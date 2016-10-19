Пресс-тур на тему "Защита экономической безопасности: взгляд с высоты или как готовятся к захвату контрабандистов"

19 октября 2016, 13:36

20 октября.12:00. На Среднем Урале пройдёт пресс-тур по теме "Защита экономической безопасности: взгляд с высоты или как готовятся к захвату контрабандистов".

 В рамках пресс-тура планируется освещение работы летного состава Уральского таможенного управления, посещение тактико-специальных занятий сотрудников СОБР Уральской оперативной таможни. Сотрудники таможенного СОБРа будут тренировать спуск по тросу из вертолета и захват предполагаемых нарушителей закона.

 Место сбора: аэропорт Логиново, который находится в 30 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту в направлении Каменска-Уральского.

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