Пресс-тур на тему "Защита экономической безопасности: взгляд с высоты или как готовятся к захвату контрабандистов"

20 октября.12:00. На Среднем Урале пройдёт пресс-тур по теме "Защита экономической безопасности: взгляд с высоты или как готовятся к захвату контрабандистов".

В рамках пресс-тура планируется освещение работы летного состава Уральского таможенного управления, посещение тактико-специальных занятий сотрудников СОБР Уральской оперативной таможни. Сотрудники таможенного СОБРа будут тренировать спуск по тросу из вертолета и захват предполагаемых нарушителей закона.

Место сбора: аэропорт Логиново, который находится в 30 км от Екатеринбурга по Тюменскому тракту в направлении Каменска-Уральского.