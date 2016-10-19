В Екатеринбурге пройдёт встреча с врачом-кардиологом и врачом-ревматологом

19 октября 2016, 13:42

20 октября. 19:00. В Екатеринбурге состоится встреча с врачом-кардиологом Анастасией Канюковой и врачом-ревматологом  Анастасией Сарапуловой.

Анастасия Канюкова расскажет всё о работе сердца, а Анастасия Сарапулова — о суставах.

Вход свободный. Регистрация здесь: https://i-love-running-ekaterinbu.timepad.ru/event/389048/

Мероприятие состоится в ТЦ Sila Voli (Толмачёва, 22, этаж 1).

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