В Екатеринбурге пройдёт встреча с врачом-кардиологом и врачом-ревматологом
19 октября 2016, 13:42
20 октября. 19:00. В Екатеринбурге состоится встреча с врачом-кардиологом Анастасией Канюковой и врачом-ревматологом Анастасией Сарапуловой.
Анастасия Канюкова расскажет всё о работе сердца, а Анастасия Сарапулова — о суставах.
Вход свободный. Регистрация здесь: https://i-love-running-ekaterinbu.timepad.ru/event/389048/
Мероприятие состоится в ТЦ Sila Voli (Толмачёва, 22, этаж 1).
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать