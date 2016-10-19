В Екатеринбурге перекроют движение трамваев по улице 8 марта

В выходные вновь перекроют движение трамваев по улице 8 марта от станции Южная до остановки Фучика с 9:00 22 октября до 20:00 23 октября, сообщает ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление".

В связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей с 22 по 23 октября трамвай сможет доехать только до конечной остановки Южная. До станций Ботаническая, Керамическая и Вторчермет транспорт из центра не поедет.

Распределение маршрутов при закрытии движения трамваев по ул. 8 Марта