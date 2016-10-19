Пятеро юных свердловских шахматистов сыграют на чемпионате мира в Грузии

Пятеро юных свердловчан принимают участие в юношеском чемпионате мира по шахматам среди мальчиков и девочек в возрасте до 8 лет, до 10 и 12 лет, сообщает Федерация шахмат Свердловской области. Мировое первенство проходит в Батуми с 18 октября по 30 октября, а первый тур стартует уже сегодня.

В состав сборной России вошли 56 спортсменов, среди них — воспитанники уральской школы шахмат.

— В их числе чемпионы Европы этого года тагильчанин Володар Мурзин и Артём Пингин из Екатеринбурга, а также серебряный призёр первенства Старого Света в Праге Лея Гарифуллина, — отметили в федерации.

На мировом первенстве в турнире среди мальчиков до 8 лет также выступят Никита Довбня и Василий Кобец.

Понаблюдать за игрой юных шахматистов вы можете на сайте турнира.

Как писала "ОГ", в августе 2016 года юные уральские шахматисты впервые в истории свердловского спорта завоевали в одном турнире три золотые и одну серебряную медаль. Свердловчане отличились на детском первенстве Европы по шахматам.