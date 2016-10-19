Пресс-конференция, посвящённая соревнованиям профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей промышленности
19 октября 2016, 14:22
20 октября. 14:00. В ТАСС состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвящённая соревнованиям профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей промышленности — III Национальному чемпионату "Молодые профессионалы" WorldSkills Hi-Tech 2016.
В мероприятии примут участие:
- заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
- врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов
- директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко
- первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям, главный финансовый директор госкорпорации "Росатом" Николай Соломон
- генеральный директор Союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов
- директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.
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