Пресс-конференция, посвящённая соревнованиям профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей промышленности

19 октября 2016, 14:22

20 октября. 14:00. В ТАСС  состоится пресс-конференция в формате телемоста, посвящённая соревнованиям профессионального мастерства высокотехнологичных отраслей промышленности — III Национальному чемпионату "Молодые профессионалы" WorldSkills Hi-Tech 2016.

В мероприятии примут участие:

  • заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков
  • врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов
  • директор по коммуникациям и стратегическим исследованиям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко
  • первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям, главный финансовый директор госкорпорации "Росатом" Николай Соломон
  • генеральный директор Союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов 
  • директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше