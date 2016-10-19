Свердловчан оштрафовали за самозахват земель почти на 41 миллион рублей

час назад
65 лет назад в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика
В советские годы этикетки спичечных коробков были страстью многих коллекционеров-филуменистов. Туринские изделия и сегодня занимают в этих коллекция почётное место. Предлагаем вам вспомнить, как выглядели спички свердловского производства.
15 часов назад
Туринская Спичка «горела» 44 года
65 лет назад (в 1951 году) в Туринске была пущена единственная в Свердловской области спичечная фабрика — Спичка, как называли её сами туринцы.
20 часов назад
В школе на ВИЗе выявили туберкулёз
Об инфекции очень быстро стало известно всему городу: родители детей, которые учатся в школе №163 Екатеринбурга, рассказали о санитарной обработке в кабинетах на городских интернет-форумах
21 час назад
Шерлоки Холмсы XXI века
На всю область — 11 следователей-криминалистов
21 час назад
«Когда я на почте служил ямщиком...»
Новость о том, что в отделения Почты России на работу с 1 октября до 31 декабря выйдут до 150 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу (АГС), распространилась быстро
21 час назад
Российская наука получит дополнительные 3,5 миллиарда рублей
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2017 году сверх плана выделяются 3,5 миллиарда рублей на научные исследования
18 октября 2016
Дорога Ивдель — Ханты-Мансийск сократила путь из Европы в Сибирь на 800 километров
Три года назад (в 2013 году) открылось сквозное автомобильное движение на участке Ивдель—Ханты-Мансийск. Таким образом завершилось строительство федеральной трассы Пермь — Нижневартовск.
17 октября 2016
Северный автовокзал переедет на запад?
К ЧМ-2018 Северный автовокзал Екатеринбурга перенесут в западную часть города, заявил замглавы городской администрации по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович.
17 октября 2016
С Луны – на Марс
Покоритель космоса Александр Лавейкин рассказал, когда россияне полетят на красную планету
17 октября 2016
В Екатеринбург привезли останки древних животных
Учёные надеются, что исследования костей коров и овец, куланов и сайгаков, обитавших тысячи лет назад на плато Устюрт, помогут разгадать тайны поселения бронзового века.