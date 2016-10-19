Свердловчан оштрафовали за самозахват земель почти на 41 миллион рублей

За январь-сентябрь нынешнего года сотрудники Управления Росреестра по Свердловской области добились устранения 2548 нарушений земельного законодательства. Это на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Росреестра, очень часто речь идёт о самовольном захвате земли. Такие случаи составляют 44% от всего количества выявленных нарушений. В остальных случаях пресекается незаконное использование участков для извлечения финансовой выгоды.

Самая эффективная мера борьбы в такой ситуации — штрафы. За девять месяцев нынешнего года к административной ответственности привлечено 2724 субъекта земельных отношений (организаций и частных лиц). В целом сумма штрафов превысила 40,8 млн рублей.