В Екатеринбурге состоится открытие детского сада
19 октября 2016, 14:39
20 октября. 11:00. В Екатеринбурге состоится торжественное открытие детского сада, расположенного на улице Союзной, 25.
В праздничной церемонии примут участие глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам управления - руководитель аппарата Вадим Дударенко.
Двухэтажное здание относится к 1957 году постройки. В последние годы в нём размещались Чкаловская ГИБДД и подразделение ФМС России.
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