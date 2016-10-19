В Екатеринбурге состоится открытие детского сада

20 октября. 11:00. В Екатеринбурге состоится торжественное открытие детского сада, расположенного на улице Союзной, 25.

В праздничной церемонии примут участие глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб и заместитель главы администрации города Екатеринбурга по вопросам управления - руководитель аппарата Вадим Дударенко.

Двухэтажное здание относится к 1957 году постройки. В последние годы в нём размещались Чкаловская ГИБДД и подразделение ФМС России.