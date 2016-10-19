Новым советником губернатора стала олимпийская чемпионка

Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о назначении олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ольги Глацких советником губернатора Свердловской области.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, она будет курировать вопросы молодёжной политики.

— Сегодня наш регион нуждается в выработке единой концепции, которая позволит организовать молодёжь и определить площадки, где наши молодые люди смогут себя реализовать, — прокомментировала Ольга Глацких.

Напомним, она родилась в городе Лесной. В состав российской сборной по гимнастике Ольга Глацких входила в 2001-2005 годах. В 2003 году стала чемпионкой Европы, в 2004-м — олимпийской чемпионкой, в 2005-м — чемпионкой мира. После ухода из большого спорта она окончила МГУ и Финансовый университет при правительстве РФ. В 2011-2015 годах трудилась в Ространснадзоре.