Генеральное консульство Казахстана появится в Екатеринбурге

В уральской столице откроется Генеральное консульство Республики Казахстан. Об этом заявил представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, сообщает ТАСС.

— РФ согласовала размещение в Екатеринбурге Генконсульства Республики Казахстан. Сейчас Россия провела все необходимые процедуры. Ждём, когда окончательно будут приняты решения казахстанской стороной, — сказал Александр Харлов.

По словам Харлова, инициатором размещения представительства выступил Казахстан. Представитель МИД не уточнил сроки создания Генерального консульства.

Добавим, Казахстан — ключевой торгово-экономический партнёр Свердловской области. Эта республика по итогам первого полугодия 2016 года заняла третье место по товарообороту среди 150 международных торговых партнёров нашего региона.