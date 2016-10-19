Пресс-конференция, посвящённая подготовке Екатеринбурга к проведению Первого всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями
19 октября 2016, 15:38
20 октября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке Екатеринбурга к проведению Первого всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В мероприятии примут участие:
- начальник отдела по делам инвалидов министерства социальной политики Свердловской области Ирина Новоселова
- заместитель председателя Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Марат Курбанов
- заместитель директора Областного центра реабилитации инвалидов Елена Шестакова
- координатор исследовательских проектов АНО "Белая трость" Светлана Бородина
- активист АНО "Белая трость" Елена Ермакова
Они обсудят меры социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, а также расскажут о форматах развития социальных мероприятий в рамках подготовки к Первому всемирному конгрессу для людей с ограниченными возможностями.
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