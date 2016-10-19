20 октября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая подготовке Екатеринбурга к проведению Первого всемирного конгресса для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии примут участие:

начальник отдела по делам инвалидов министерства социальной политики Свердловской области Ирина Новоселова

заместитель председателя Свердловской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" Марат Курбанов

заместитель директора Областного центра реабилитации инвалидов Елена Шестакова

заместитель директора Областного центра реабилитации инвалидов координатор исследовательских проектов АНО "Белая трость" Светлана Бородина

координатор исследовательских проектов АНО "Белая трость" активист АНО "Белая трость" Елена Ермакова

Они обсудят меры социальной поддержки людей с ограниченными возможностями, а также расскажут о форматах развития социальных мероприятий в рамках подготовки к Первому всемирному конгрессу для людей с ограниченными возможностями.