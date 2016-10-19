Свердловчане ратифицировали соглашения Иннопрома-2016

Губернатор Евгений Куйвашев подписал пакет документов, ратифицирующих соглашения о сотрудничестве с штатом Махараштра (Индия) и провинцией Хэйлунцзян (Китай). Эти соглашения были подписаны на Иннопроме-2016.

Оба документа опубликованы на интернет-портале правовой информации Свердловской области. Они предусматривают торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Правда, конкретные направления взаимодействия различаются.

С коллегами из Индии свердловчане намерены расширять контакты в сферах:

промышленность и торговля;

машиностроение, автомобилестроение и чёрная металлургия;

производство оборудования для нефтепереработки и нефтехимии;

переработка сельхозпродукции, текстильная промышленность;

информационные технологии, научно-исследовательная деятельность, образование;

культура и искусство;

туризм, спорт и молодёжная политика.

С коллегами из Китая уральцы хотят сотрудничать в сферах: