Теннисист из Верхней Пышмы Григорий Власов выиграл квалификацию в миксте на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по настольному теннису, который стартовал в Будапеште, прошли квалификационные встречи в смешанных дуэтах.

Первая ракетка России Григорий Власов из Верхней Пышмы в паре с Яной Носковой из Нижнего Новгорода обыграли сербский дуэт Марко Евтович/Изабела Лупулеску - 3:1 (11:9, 11:7, 14:16, 11:7).

В первом раунде плей-офф соперниками Григория Власова и Яны Носковой будет интернациональный дуэт грека Панайотиса Гиониса и украинки Татьяны Биленко.

Встреча начнётся сегодня поздно ночью (в 00:15 по екатеринбургскому времени).

Кроме того, тремя часами ранее Власову предстоит стартовать в личном мужском турнире. Сегодня же в борьбу вступят ещё два игрока «УГМК» - Александр Шибаев и хорват Андрей Гачина.