Свердловская ГИБДД предупредила автомобилистов о гололёде

Ухудшившиеся погодные условия резко осложнили дорожную обстановку на Среднем Урале. В связи с этим управление ГИБДД по Свердловской области обратилось с предупреждением к автомобилистам и пешеходам о необходимости усилить меры безопасности.

- Снег и дождь ухудшили состояние проезжей части и видимость на дорогах, - сообщили в ОблГАИ. - Сцепление колёс с дорогой стало ниже, а обзорность - хуже. Если ночью температура воздуха опустится ниже нулевой отметки, то мокрая дорога превратится в каток, а значит, возрастёт вероятность роста числа дорожно-транспортных происшествий.

Особенно опасны, по словам полицейских, развязки и объездные автодороги, где скорость движения выше.

Предупреждение касается не только водителей, но и пешеходов: снег и дождь попадают в глаза, это мешает смотреть по сторонам. Капюшоны, зонты и шарфы также не улучшают ситуации - боковой обзор ограничивается, следовательно, возрастает опасность.

Отметим, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на Среднем Урале сохранится температура "около нуля" с преобладанием северного и северо-восточного ветра. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах в утренние часы возможна гололедица.

Напомним, уже среду, 19 октября, наледь на дороге и летние шины стали причиной наезда на пешеходов в селе Николо-Павловском - водитель пытался избежать столкновения на переставшей слушаться тормозов машине. В результатае ДТП погиб человек.