Западный автовокзал появится в Екатеринбурге

В пятницу, 14 октября, появилась информация о возможном переносе Северного автовокзала в западную часть Екатеринбурга. Однако, как оказалось, речь идёт о частичном переносе транспортного узла.

Пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Денис Сухоруков сообщил "ОГ", что планируется создать в уральской столице новый автовокзал — Западный. Он разместится в районе улицы Крауля.

— Сейчас рассматриваются варианты перераспределения между Северным и Западным автовокзалами. Планируется, что люди будут переходить с железнодорожного вокзала на Северный и дальше добираться по Свердловской области или в другой регион. Также они смогут приехать на Северный автовокзал и уехать дальше на поезде. Маршруты местного значения будут переведены на Западный автовокзал, — рассказал Денис Сухоруков.

Отметим, ранее представители Северного автовокзала опровергли заявление заместителя главы администрации города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича о возможном переносе транспортного узла.