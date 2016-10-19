На портале правовой информации Свердловской области опубликован 10-тысячный документ

На интернет-портале правовой информации Свердловской области появился документ с номером опубликования 10 тыс.

Напомним, сайт www.pravo.gov66.ru создан в ноябре 2013 года. За неполные три года на нём обнародовано десять тысяч документов, регламентирующих деятельность различных органов государственной власти Среднего Урала.

10000-м оказался приказ министерства социальной защиты населения Свердловской области, вносящий технические изменения в административный регламент выдачи справки о доходе семьи для предоставления бесплатного питания школьникам и студентам в образовательных организациях Свердловской области.